Il sindaco di San Bassano fa il pompiere in Calabria: “Sono grato a chi aiuta, nel volontariato bisogna crederci ma anche farlo”

San Bassano (Cremona) – Il sindaco Giuseppe Papa non ha paura a rimboccarsi le maniche. In questa estate torrida ha fatto l’autista per ragazzi disabili fino a Capo Nord; tornato in paese, ha preso la motosega e ha liberato una strada da un albero caduto. Ora è in Calabria a spegnere incendi. A mezzanotte della passata domenica, è partito come volontario. L’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, di cui fa parte, è gemellata con la regione Calabria e ha partecipato con i propri iscritti al servizio antincendio boschivo.

“Stiamo dando un supporto ai vigili del fuoco – racconta Papa – Stiamo andando in avanscoperta a fare bonifiche e spegnere roghi sulle ripe. Purtroppo qui ad Aiello Calabrese e Cleto i terreni sono molto scoscesi e il vento gira velocemente, per questo è difficile intervenire rapidamente e con efficacia. La maggior parte degli incendi sono dolosi: appiccati ad hoc in zone impervie, dove è difficilissimo combattere le fiamme”.

Giuseppe Papa spiega: “Credo molto nel volontariato e da sindaco sono sempre grato a tutte le associazioni che collaborano con l’Amministrazione per il bene della comunità. Ma non basta essere grati. Se si può, il volontariato bisogna proprio farlo. Il nostro contingente è stato attivato come colonna mobile nazionale autieri d’Italia dal dipartimento di Roma. Abbiamo dato il cambio ai volontari Anai di Crema. Tutti gli anni gli Autieri stringono gemellaggi con le regioni, stavolta è toccato alla Calabria”. E racconta: “Il nostro orario è dalle 8 alle 20. Nei giorni pari facciamo servizio di pattugliamento e intervento. Nei giorni dispari reperibilità e ancora intervento”.

E ancora. “Ho portato il mio saluto in veste di volontario, capo colonna nazionale Autieri e sindaco della comunità Sanbassanese al sindaco di Aiello Calabro Luca Lepore. Ho anche incontrato Francesco Gervasi, responsabile del volontariato della Calabria, e il presidente della sezione Anai di Cleto, Giacinto Lorello”.