Il sindaco ripara le buche da maltempo

Piove e il sindaco di San Bassano si muove. Giuseppe Papa (nella foto) l’altro giorno è salito a bordo di un escavatore per coprire le buche in zona Masagatt: "Il maltempo ha messo a dura prova il nostro asfalto, soprattutto sul tratto di Sp38 all’entrata del paese, da Formigara. Appena c’è stata una tregua, io e il cantoniere comunale ci siamo messi all’opera. In questi giorni è stato dato il permesso agli agricoltori di spandere liquami sui terreni. Di conseguenza le ruote dei loro mezzi pesanti, trasportando cisterne da 250 quintali, in quel punto dove la curva è stretta anche a causa della presenza di un manufatto, stridono e la maggior pressione rompe inevitabilmente l’asfalto. Proprio in quel punto abbiamo previsto una nuova rotatoria, ma dovremo intercettare i fondi poiché bastano un centinaio di viaggi di questi automezzi per ricreare le buche. Le abbiamo coperte anche nel resto del Comune, ma stiamo aspettando di realizzare il piano asfaltature definitivo poiché è ancora in atto la posa della fibra".

Il maltempo ha rallentato anche i lavori all’Istituto Comprensivo Pizzighettone San Bassano, dove si è verificata una perdita d’acqua all’impianto di riscaldamento: "Abbiamo cominciato lunedì – prosegue Papa – A costo di mettermi lì sotto alla pioggia a scavare con il badile, troverò il punto esatto della perdita. Fortunatamente l’impianto di riscaldamento è funzionante e garantisce una temperatura consona, così i ragazzi non perdono giorni di scuola".

P.G.R.