Simbolo degli anarchici e ingiurie sulla Tesla del direttore della Rsa

Brutta sorpresa ieri mattina per Fabio Bertusi, direttore della Rsa di Sospiro il quale ha trovato la sua Tesla parcheggiata in via Gerolamo da Cremona coperta di scritte ingiuriose, mentre sul cofano della vettura, con la vernice rosa, c’era una A inscritta nel cerchio, simbolo degli anarchici. Bertusi ha deciso di denunciare pubblicamente la vicenda. "La cattiveria è l’unico linguaggio che l’ignoranza conosce quando si sente frustrata" è stato il suo commento che ha avuto come corredo le foto di come è stata ridotta l’auto.

L’impressione, a giudicare dal tipo di auto presa di mira e dal tono delle scritte è che si possa trattare di una ritorsione contro la casa automobilistica di Elon Musk, etichettato come vicino a posizioni di estrema destra. "Tra l’altro la mia Tesla l’ho acquistata 4 anni fa e a un costo pari quasi a un utilitaria – commenta Bertusi –. Cosa c’entra questo con le affermazioni che può aver fatto Musk oggi?" Evidentemente però, nella mente di qualche balordo, il solo fatto di possedere una vettura della casa automobilistica texana, finita spesso al centro delle cronache per le esternazioni del suo fondatore, diventa un pretesto per sfogare istinti violenti.

P.G.R.