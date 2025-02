Segano le sbarre della finestra in pieno giorno. Colpo a segno in un’abitazione: via soldi e gioielli

Furto in pieno giorno ai danni dei proprietari di una casa in via Ponchielli, martedì ad Agnadello. I ladri sono entrati in azione verso mezzogiorno e lo hanno fatto in modo spudorato. L’abitazione ha le grate alle finestre e loro, a mezzogiorno, con tutta la gente che passava, hanno segato le sbarre di una finestra e sono penetrati nella casa. Hanno buttato all’aria le stanze e hanno trovato soldi e gioielli e siccome non avevano dove deporli, hanno preso le federe dei cuscini della stanza da letto e lì hanno messo la refurtiva. Poi se ne sono andati, indisturbati. Difficile che nessuno abbia notato che cosa stavano facendo i ladri; l’incredibile è che nessuno si sia fatto domande e così i malviventi sono riusciti a mettere a segno il loro colpo. Nel paese un altro furto era stato segnalato qualche giorno fa in via Toscanini. P.G.R.