La lite tra il prete e il circolo Mcl. Don e parrocchia vincono la causa

Ha ragione il parroco. Lo ha stabilito il Tribunale di Cremona che ha dato ragione a don Andrea Rusconi, ex parroco, ancora responsabile amministrativo della parrocchia di Capergnanica. E il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) deve risarcire don Andrea con 37.269 euro. Non solo: il circolo deve pagare gli interessi a partire dal 2021 e le spese legali sostenute, quantificate dal giudice Luigi Calabrò in 8.991 euro, sia per la parrocchia sia per il parroco.

La lite tra Mcl e don Andrea risale al 2021, quando il parroco era stato accusato dal circolo di aver sottratto gli arredi del locale dove aveva sede (uno spazio concesso dalla parrocchia con un comodato d’uso gratuito), di aver intascato somme in contanti non dovute e di aver risolto in anticipo il contratto. Per questo motivo i responsabili dell’Mcl avevano chiesto un risarcimento di 24mila euro alla parrocchia e 96mila euro al parroco per il danno subito per la cattiva gestione che aveva causato anche una perdita di iscritti.

Da parte sua la parrocchia aveva chiesto a Mcl di restituire il prestito a suo tempo erogato di 37.269 euro, dichiarandosi disponibile a trovare per il circolo altri locali da dare in locazione gratuita, offerta non accettata dai responsabili di Mcl che avevano scelto di adire alle vie legali. Il giudice ha dato ragione a parrocchia e parroco, in quanto non vi sono prove della sottrazione degli arredi e neppure dell’appropriazione da parte del parroco di somme in contanti. Che non gli sarebbero spettate. In merito alla perdita di iscritti, questa non è da addebitare a parroco e parrocchia ma esclusivamente al circolo. Con ogni probabilità ci sarà un ricorso.

P.G.R.