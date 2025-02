Scarichi abusivi. Individuato l’inquinatore

Individuato l’inquinatore delle rogge e, di conseguenza del Serio. Tre episodi in pochi giorni, l’ultimo ieri mattina. Stavolta sembra che il responsabile sia stato individuato. Le guardie ecologiche, i carabinieri, i tecnici dell’Arpa, subito avvertiti della schiuma bianca che stava scendendo verso il Serio, hanno risalito la striscia inquinante, arrivando prima a Capralba e poi in un’azienda agricola di Caravaggio. Sono stati eseguiti tutti i rilievi necessari per attribuire la responsabilità ai proprietari di questa azienda e a breve ci saranno i risultati. L’inquinamento all’alba di ieri mattina ha interessato dapprima la roggia Senna che distribuisce le sue acque in altri corsi, tra i quali il Rino che scarica con un ramo nel Serio. Il rapido intervento ha permesso di individuare la fonte.