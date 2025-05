Precipitato sul Resegone. Domani l’ultimo saluto

È arrivata ieri mattina a Sergnano la salma di Emiliano Margheriti, il 44enne morto venerdì sul Resegone dopo un volo di oltre cento metri, in località Val Caldera. I funerali si svolgeranno domani alle 15 in chiesa. Margheriti stava percorrendo uno dei sentieri in cresta assieme al suo cane, quando è precipitato. Un altro escursionista ha dato l’allarme ma per il quarantaquattrenne non c’era più nulla da fare nonostante l’allerta dell’elisoccorso. La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Sergnano dove Margheriti era molto conosciuto.

Rappresentante in ambito agricolo e zootecnico, era appassionato di montagna, bici e moto. Viveva solo, non aveva figli e trascorreva i fine settimana in quota col suo cane. "Ha sempre vissuto qui – ha ricordato il sindaco Mauro Giroletti. – Lo conoscevo fin da bambino. Ogni volta che aveva un momento libero, partiva per un’escursione con il suo amato cane".

P.G.R.