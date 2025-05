Auto parcheggiata avvolta dalle fiamme. Pochi dubbi sull’origine dolosa

CASTELLEONE (Cremona)

Allarme nella notte tra venerdì e sabato, a Castelleone dove una Toyota Corolla parcheggiata in piazza Fondulo è stata data alle fiamme da un ignoto che poi avrebbe tentare di appiccare il fuoco anche a una seconda vettura, parcheggiata poche decine di metri più avanti. I vigili del fuoco di Crema sono stati inviati nel borgo poco dopo le 23 di venerdì e hanno trovato una Corolla in preda alle fiamme. La loro opera ha debellato l’incendio ma non ha salvato la vettura. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri che avrebbero notato una persona nei pressi di una seconda vettura, forse in procinto di appiccare il fuoco. Questa notizia non è stata però confermata dall’Arma che ha riferito di non aver effettuato alcun fermo. Vicino all’auto andata a fuoco, invece, è stato trovato materiale che avrebbe potuto essere utilizzato per alimentare l’incendio. Inoltre pare che le fiamme siano state fatte partire dall’interno della vettura. Al momento sulle indagini c’è riserbo.

P.G.R.