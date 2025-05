Igiene e lavoro nero. Locali nel mirino dei Nas

Sabato i carabinieri di Rivolta d’Adda hanno svolto un servizio di controllo dei locali pubblici di Agnadello e Rivolta d’Adda, con il supporto del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cremona. Dalle 18 alle 24, i militari hanno effettuato verifiche ispettive di esercizi pubblici dei due comuni interessati, identificando anche i clienti presenti nei locali.

In particolare, nel corso del controllo sono finite nel mirino due attività commerciali. In quella di Agnadello, i militari del Nas hanno rilevato scarse condizioni igienico-sanitarie, mancata applicazione e previsione delle procedure di autocontrollo, nessuna verifica della potabilità acqua, assenza dei cartelli indicativi dei prezzi di cibi e bevande esposti per la vendita. Nella circostanza, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 12mila euro.

Inoltre, presso un esercizio di ristorazione di Rivolta d’Adda, il personale dell’Ispettorato del Lavoro Cremona ha identificato un 27enne, che svolgeva consegne a domicilio di alimenti, privo di contratto di assunzione. Al titolare dell’attività è stata elevata la sanzione amministrativa di 3900 euro.

P.G.R.