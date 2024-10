Pratiche crudeli nel macello. Esposto degli animalisti

TRIGOLO (Cremona)

Ancora una volta un allevamento denunciato per le crudeltà che infligge agli animali, che in questo caso venivano sgozzati mentre erano ancora coscienti. E queste crudeltà sono avvenute in un allevamento di suini del Cremasco. L’associazione Animal Equality ha presentato in procura un esposto per denunciare i maltrattamenti subiti dagli animali in un macello di Trigolo. Attraverso telecamere, l’associazione animalista è riuscita a riprendere pratiche di macellazione in violazione delle regole e che potrebbero comportare conseguenze anche sul piano igienico sanitario. I numerosi video (acquisiti nel 2023 e nel 2024) mostrano crudeltà e inutili ed evitabili sofferenze inferte agli animali dagli operatori. "Causare dolore, angoscia o sofferenze evitabili agli animali è alla base dell’accusa penale di trattamento crudele – dichiarano i membri dell’associazione –. Dopo aver visto ciò che abbiamo documentato non potevamo restare a guardare. Molte delle uccisioni che abbiamo ripreso non lasciano dubbi: quei maiali erano ancora coscienti e sentivano dolore". Tutto questo non sarebbe avvenuto se fossero state praticate correttamente le pratiche di stordimento. Quello che sarebbe avvenuto in questo macello, purtroppo, non è un’eccezione. Dal 2006 l’associazione è entrata in centinaia di allevamenti documentando moltissime violazioni. P.G.R.