È morto Roberto Bonetti, reinventore del “boero” e fondatore della fabbrica di cioccolato Witor’s

Si è spento all’età di 94 anni Roberto Bonetti, fondatore della storica fabbrica di cioccolato Witor’s di Cremona – e artefice della della fama mondiale del “boero”, il noto cioccolatino composto da una ciliegia sotto spirito ricoperta da uno spesso guscio di cioccolato fondente. Bonetti era ricoverato da tempo e lascia la moglie Fausta e i figli Sabrina, Michele e Rossano. Il funerale avrà luogo mercoledì alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Borgo Loreto.

Bonetti fondò nel 1959 un piccolo laboratorio artigianale a Cremona. Tre anni più tardi, reinventa il famoso “boero” – già conosciuto a inizio Novecento – e nel giro di pochi anni porta quella piccola fabbrica a distribuire dolci in tutta Italia. Nel 1973 costruisce nel piccolo paese Corte de’ Frati, nel Cremonese, una fabbrica che automatizza i processi di produzione in cui oggi lavorano circa 200 dipendenti. L’industrializzazione permetterà in pochi decenni di distribuire i suoi dolci al cioccolato in oltre 80 paesi del mondo, nei quattro continenti.

Decine i messaggi di cordoglio seguiti alla notizia della morte dell’imprenditore. “Roberto Bonetti – ricorda Giuseppe Rossetti, sindaco di Corte de’ Frati – è stato un grande imprenditore e ha costruito partendo da zero un’azienda che oggi è una delle più importanti del nostro territorio e dà lavoro a tanti miei compaesani, ma non solo. Ricordo ancora quando la ditta si trasferì nell’attuale sede in via Levata. Una persona cordiale, con cui ho sempre avuto un rapporto molto positivo”.