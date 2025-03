Folle violenza, minaccia di bruciare la ex moglie. Lei lo calma e poi lo denuncia: arrestato e portato in carcere

Bagnolo Cremasco (Cremona), 23 marzo 2025 – “Ti do fuoco”. Arrestato l’uomo che aveva sequestrato e minacciato di bruciare l’ex moglie. Una vicenda terribile, quella denunciata da una donna, la settimana scorsa, ai carabinieri. Era divorziata dal marito, ma in seguito i due si erano riavvicinati e avevano deciso di provare un nuovo periodo di convivenza, che però non aveva dato buoni risultati perché l’uomo aveva messo in atto condotte vessatorie nei suoi confronti, cercando di prevaricarla per assoggettarla alle sue volontà. Tutto questo aveva fatto decidere la donna per una nuova separazione. Tuttavia, una sera della scorsa settimana, la donna era uscita da casa ed era salita sulla sua auto. Una volta all’interno si era accorta che nella vettura si era nascosto l’ex marito il quale, furibondo, l’aveva presa per i capelli impedendole di uscire dalla vettura e quindi le aveva mostrato un flacone di benzina, minacciandola di cospargerla con il liquido e di darle fuoco.

L’ex moglie, dopo aver cercato di divincolarsi e poi fuggire senza successo, alla fine aveva acconsentito alla richiesta dell’ex di portarsi con l’auto in un luogo appartato. Una volta arrivati nel posto isolato lei, con grande calma e parecchia fatica, era riuscita a convincere l’uomo a desistere dal suo intento omicida e a lasciarla andare. Una volta tornata libera, la donna si era portata subito in caserma per denunciare il grave episodio. I militari avevano eseguito un sopralluogo dove la donna aveva detto di essere stata portata e lì avevano trovato a terra il flacone della benzina utilizzato dall’ex marito. Al termine dell’indagine i militari hanno fatto rapporto al giudice, che ha ordinato di arrestare il responsabile. Venerdì sera i carabinieri sono andati al domicilio dell’uomo, lo hanno arrestato e portato nel carcere di Ca’ del Ferro.