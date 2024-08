"Mi sono allenato al meglio". Morelli alle paraolimpiadi. Quinta volta in carriera

Ci sarà anche un cremasco alle paralimpiadi di Parigi 2024, che cominceranno oggi e dureranno fino all’8 settembre. E’ l’atleta Efrem Morelli, nato a Crema 44 anni fa e che partecipa alla sua quinta paralimpiade. Capitano della nazionale italiana di nuoto, tesserato Fiamme Oro e Canottieri Baldesio di Cremona, l’atleta è più carico che mai. Prima di partire per Parigi Morelli si è allenato nella struttura Baldesio, sia in piscina, sia in palestra, per preparare al meglio la sua paralimpiade e sui social si dichiara molto sereno e soddisfatto: "Ho lavorato bene e ho fatto un avvicinamento molto positivo e tranquillo alle gare". Non ha mancato di ringraziare tutto il consiglio e il presidente della Baldesio per avergli permesso di allenarsi in completa tranquillità e per il grande supporto goduto in questi anni.

Di recente ha anche partecipato al Trofeo Baldesio e ad altri tornei nei dintorni: tutte buone occasioni per poter gareggiare e mantenere elevato il suo stato di forma. Anche la squadra azzurra, di cui è capitano, è molto forte: "Le aspettative della squadra e dei singoli si basano sui risultati ottenuti: la nostra è una squadra veramente forte – sostiene Morelli – e sicuramente otterrà dei risultati importanti. Credo che sia una delle squadre più forti che abbiamo mai presentato. Le aspettative sono molto alte, siamo consapevoli che possiamo fare davvero bene perché abbiamo delle potenzialità elevate". In totale gli atleti italiani che parteciperanno alle Paralimpiadi sono 141, un vero e proprio record, anche rispetto alle precedenti paralimpiadi di Tokio. Un’occasione importante per sottolineare che lo sport è anche inclusione e soprattutto una disciplina per tutti, da vivere con passione, come ha dichiarato Federica Picchi (sottosegretario allo sport della regione Lombardia). Gli atleti lombardi saranno 34, il team regionale più numeroso. Il nuotatore cremasco sarà in gara già domani nei 50 rana, lunedì gareggerà nei 150 misti e giovedì della prossima settimana nella staffetta. Per lui è l’ultima occasione per prendersi una medaglia. È la quinta partecipazione alle paralimpiadi e a Tokio perse il bronzo per pochi centesimi, classificandosi 4° nei 50 rana. Morelli cerca una medaglia in questa specialità, dove ha fatto segnare il record del mondo ai mondiali di Londra nel 2019.

Pier Giorgio Ruggeri