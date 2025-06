Incidenti a raffica. Tre i feriti

Tre incidenti in poche ore sulle strade del Cremasco, con i mezzi che si sono ribaltati. Il primo sinistro è di giovedì alle 17.30 a S. Latino dove un autoarticolato, sulla stretta via che porta a Castelleone, è uscito di strada ribaltandosi in un piccolo fosso. L’autista, un uomo di 51 anni, è rimasto ferito alle gambe e incastrato nei rottami della cabina, tanto che ha dovuto essere liberato dai vigili del fuoco e poi accompagnato in ospedale dove è stato accolto in codice giallo.

Poco dopo, alle 20.30 sulla Paullese in territorio di Madignano, un venticinquenne di Offanengo, mentre stava tornando a casa, ha perso il controllo della sua Peugeot 3008, ha abbattuto alcune transenne e poi si imbarcato, fermandosi su un fianco. Anche per lui ricovero in ospedale in codice giallo. Infine ieri mattina alle 9 al confine tra le province di Cremona e Bergamo una donna di 34 anni ha sbandato e poi si è infilata in un fosso con la sua Grande Punto, restando ferita. È stata portata al San Raffaele di Milano in codice giallo.

P.G.R.