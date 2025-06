Versate Imu e Tari ai Comuni sbagliati. Galeotto il codice

Distrazione, svista, o forse troppa fretta davanti al modello F24. Sta di fatto che nel giro di pochi giorni due comuni del Cremasco si sono ritrovati a gestire versamenti finiti per errore nei propri bilanci. A Genivolta un contribuente ha versato 230 euro di Imu riferiti all’anno 2021 al posto del comune di Genova. L’errore è stato causato dall’inserimento del codice catastale sbagliato: D966 (Genivolta) invece di D969 (Genova). Dopo la segnalazione ufficiale, giunta l’11 giugno, gli uffici comunali hanno ricostruito l’accaduto e disposto il riversamento della somma all’ente ligure con la determinazione n. 18 del 14 giugno 2025.

Lo stesso è accaduto a Casale Cremasco. Un cittadino residente a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ha pagato 164 euro di Tari 2023 al comune sbagliato. Anche in questo caso, a tradire il contribuente è stata la somiglianza tra i codici catastali: B880 per Casalecchio e B881 per Casale Cremasco.

Pier Giorgio Ruggeri