Malore fatale in Marocco. Addio a Palmiretta professoressa d’inglese

È morta la scorsa notte Palmiretta Ronchetti (nella foto con l’ex collega don Lorenzo), 70 anni, professoressa d’Inglese in pensione, moglie di Gianmario Beccaluva. Un malore fatale l’ha colpita in Marocco, dove con il marito si trovava in vacanza. Frammentarie le notizie che stanno arrivando a Castelleone, dove sono grandi sgomento e cordoglio. Il vedovo è un ex tecnico, a sua volta in pensione, che da anni recita con la Compagnia El Turass Teatrovare del paese. La coppia ha due figlie e due nipoti. Palmiretta Ronchetti è originaria di Casale Cremasco e ha insegnato Lingua e Letteratura inglese al liceo artistico Munari di Crema. Adesso tocca alla Farnesina rimpatriare la salma, aderendo ai protocolli di quel Paese.