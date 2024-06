L’operazione spettacolare. A terra le cinque campane senza chiudere la strada

Via le campane della Santissima Trinità. Operazione portata a termine con qualche stupore. Lavoro spettacolare ieri mattina in pieno centro, con una gru alta 40 metri che è andata a pescare le cinque campane e la castellatura alla sommità della torre della chiesa di via XX Settembre.

Un intervento concluso nel migliore dei modi e senza alcun tipo di imprevisto anche se, incredibilmente, la via non è stata chiusa al traffico. La completa rimozione delle campane si è resa necessaria per ragioni di sicurezza, a causa dell’ammaloramento della castellatura. L’operazione è stata portata a termine dalla Rubagotti Carlo, impresa bresciana specializzata nella realizzazione e nelle opere di recupero di campane e orologi da torre che, dopo aver smontato sia la struttura metallica sia le cinque campane, ha provveduto a trasportarnei propri laboratori di Chiari per il restauro.

"Si è trattato di un intervento necessario per garantire la sicurezza di tutti – ha spiegato il parroco, don Remo Tedoldi – Appena siamo venuti a conoscenza del problema, ci siamo subito attivati. L’obiettivo è avere a disposizione le campane per l’inizio di novembre o, nel peggiore dei casi, almeno prima di Natale. Il lavoro è stato affidato all’architetto Christian Campanella. Dopo il restauro, al momento del montaggio le campane saranno ruotate affinché il batacchio non colpisca in continuazione lo stesso punto rendendo il suono fesso. Il peso complessivo è di 1.610 chili".

Come conferma Marco Martinotti della Rubagotti Carlo, c’è la necessità di sostituire la castellatura: "Fin dal primo sopralluogo abbiamo notato un fortissimo ammaloramento della castellatura, che ci ha portato a consigliare immediatamente di rimuoverla".