Lo scuolabus ha l’autista di scorta: "Sono in pensione, ma voglio aiutare"

Fiesco (Cremona) – Oltre alla ruota, lo scuolabus che porta i bambini di Salvirola, Trigolo e Fiesco ha anche l’autista di scorta. È il consigliere comunale Sergio Biondi, pensionato 67enne che di professione faceva proprio l’autista e che si è messo a disposizione del suo Comune, visto che ha una patente che lo abilita al trasporto di persone. "Abbiamo avuto problemi con il nostro scuolabus – esordisce Biondi – perché è vecchio di oltre 25 anni". È stato proprio il consigliere a proporsi. "Ci ha dato la sua disponibilità in quanto, non ci ha pensato due volte - commenta il sindaco Nicola Fava -. Il consigliere potrà garantire questa copertura fino a giugno, termine in cui la carta di qualificazione del conducente in suo possesso perderà validità".

Biondi, come avete risolto questa situazione?

"Con una convenzione con il vicino paese di Salvirola, ma qui c’era un altro problema: l’autista. Problema risolto la scorsa settimana, quando è stato fatto un contratto con una persona che è in possesso della regolare patente".

Veniamo al suo ruolo.

"Da subito ho dato la mia disponibilità al sindaco Nicola Fava e mi sono messo a disposizione. Una delibera mi ha autorizzato a guidare il pullmino in caso di necessità. Il nuovo autista ha cominciato a lavorare lunedì: salgo con lui per insegnargli il giro più breve e veloce per portare a scuola tutti i bambini".

Per quanto andrà avanti?

"Farò da supplente: guiderò il pullmino in caso di assenza del titolare o in caso di necessità nel mettere in campo anche il nostro vecchio pulmino".

Che orari fa?

"Il giro comincia alle 6.50 e i bambini vengono presi e portati a scuola dalle 8 alle 8.30. Poi vengono ripresi tra le 15.15 e le 16.15. Se c’è un ritardo o qualche concomitanza, posso prendere il pulmino del paese e portare a scuola i bambini".

Tutto questo quanto costa?

"Nulla. Io lavoro gratis".

Per quanto andrà avanti?

"Fino a giugno. Poi dovrò smettere perché in quel mese scade il permesso di portare persone e a fine anno anche la patente".

Perché non la rinnova?

"Il permesso di portare le persone comporta un corso di aggiornamento di un paio di mesi, oltre al costo e non vale la pena farlo perché a fine anno la patente per il trasporto di persone non sarà più rinnovato".