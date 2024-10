Lite all’interno di un bar. Uomo ferito da una bottigliata

PANDINO (Cremona)

Lite al bar tra due ragazzi stranieri, arriva il padre di uno dei due forse per far da paciere e mettere fine alla discussione, che si era fatta accesa e si prende una bottigliata in faccia. Il fatto è successo domenica intorno alle 18.30 all’interno di un esercizio pubblico sulla centrale via Umberto I. A un certo punto si è accesa una discussione tra due giovani che è andata a mano a mano sempre più riscaldandosi. Visto come si stavano mettendo le cose, il padre di uno dei due ragazzi, un 48enne residente in paese, è intervenuto nella lite, cercando di calmare gli animi e prendendo le difese del figlio. Questo non è piaciuto all’altro contendente che ha inteso porre fine alla discussione afferrando una bottiglia e colpendo in faccia il padre del suo avversario.

Il colpo ha aperto una larga ferita al sopracciglio del 48enne. I contendenti sono stati separati dai presenti e, vista la situazione, sono stati chiamati i soccorsi. È arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Lodi e i soccorritori si sono occupati del 48enne che hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale lodigiano, dove è stato ricevuto in codice giallo. Nel frattempo nel bar sono arrivati i carabinieri di Pandino che hanno ascoltato i presenti. Al momento nessuna denuncia è stata presentata e si procederà solo se il ferito riterrà di denunciare il suo aggressore.

P.G.R.