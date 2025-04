L’ambulatorio degli orrori. Veterinario sigillato dai Nas

CASALMAGGIORE (Cremona)Farmaci scaduti, altri per uso umano senza la necessaria documentazione, nessun posto dove conservare i medicinali, tessuti animali asportati e lasciati vicino ad alimenti destinati al personale. Situazione irregolare quella trovata in un ambulatorio veterinario di Casalmaggiore in un’ispezione congiunta dei carabinieri del Nas di Cremona, del Distretto Veterinario Oglio-Po Casalasco-Viadanese e del Servizio Farmaceutico dell’Ats Valpadana. Il sopralluogo ha trovato nella struttura violazioni alle norme igieniche tali da far decidere l’immediata chiusura. I Nas hanno anche riscontrato l’assenza di locali adibiti a deposito farmaci. Molte medicine scadute erano insieme a farmaci ancora validi. C’erano pure farmaci per uso umano senza la necessaria prescrizione, in parte già utilizzati. I Nas hanno richiesto l’intervento del sindaco per disporre la sospensione immediata dell’attività. Filippo Bongiovanni ha quindi emesso l’ordinanza di chiusura dell’ambulatorio fino alla messa a norma di tutte le irregolarità riscontrate. L’ordinanza del primo cittadino è stata inviata ai Nas, all’Ats Val Padana e pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Casalmaggiore. I titolari dell’ambulatorio hanno 60 giorni per inoltrare ricorso e attendere l’esito. Finché non ottempereranno a quanto disposto, non potranno riaprire.

P.G.R.