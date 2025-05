LAIVIin Action. Il palcoscenico è tutta la città

CASALMAGGIORE (Cremona) La città di Casalmaggiore si è trasformata in un grande palcoscenico, invasa da centinaia di studenti provenienti da tutta la Lombardia. È partito lunedì e si concluderà sabato il LAIVin Action 2025, un festival di teatro che riunisce le Scuole superiori e gli Istituti della Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Andranno in scena spettacoli frutto dei laboratori attivati durante l’anno scolastico 2024/2025 che si svolgeranno nei diversi spazi della città. Questa edizione, curata da Teatro Itinerante e Teatro Magro, sarà arricchita sia dalle esibizioni degli studenti sul palcoscenico, sia da numerose attività creative, tra cui un laboratorio di street art con l’artista Marco Cerioli per contribuire alla creazione di un murale collettivo nella città, un laboratorio di giornalismo culturale e critica a cura di Giuseppe di Lorenzo di Altre Velocità, un laboratorio di scrittura creativa rap a cura di Renato Frattolillo - in arte Febbo - docente di Hip Hop, un laboratorio di fumetto a cura di Cristian Capone in collaborazione con La Tana del Coboldo, un laboratorio di parkour a cura del personal trainer Alex Cartagini, un laboratorio teatrale e performance outdoor a cura di Teatro Magro. Il progetto LAIV (Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo) compie 18 anni ed è sostenuto da Fondazione Cariplo ed organizzato e coordinato da Teatro Magro e Teatro Itinerante in collaborazione con Associazione Culturale Etre, Cooperativa Sociale Alchemilla e Università di Pavia. "È importantissimo dare la possibilità ai ragazzi di esprimere il proprio potenziale creativo. Ognuno ha un talento, ma non sempre i ragazzi hanno occasioni per esprimerlo. Ognuno ha un talento, ma non sempre i ragazzi hanno occasioni per esprimerlo", ha sottolineato Sarah Maestri, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo. In questi diciotto anni di attività: 2.600 studenti e studentesse, 1750 docenti e oltre 344 scuole di Regione Lombardia coinvolte. Per conoscere nel dettaglio il programma dell’LAIVin Action 2025 basta cliccare sul sito www.progettolaivin.it. Daniele Rescaglio