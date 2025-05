Viola l’affidamento in prova: portato in carcere

Amava uscire la notte, nonostante il regime di affidamento in prova dopo una condanna per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Martedì pomeriggio i carabinieri di Soresina hanno arrestato e trasferito in carcere un uomo, condannato in via definitiva fino al 4 settembre 2027. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova a seguito dell’aggravamento della misura originariamente disposta dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, che lo aveva affidato ai servizi sociali della cittadina con obbligo di permanenza notturna al proprio domicilio. I reati per cui era stato condannato, erano stati commessi in provincia di Bergamo sei anni fa. I carabinieri di Soresina, tenendo monitorate le persone sottoposte a regimi di restrizione della libertà, lo hanno ripetutamente sorpreso fuori dal proprio domicilio di notte e lontano dalla propria abitazione. Ora l’uomo è stato trasferito in carecere a Cremona, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Da.Re.