Zuffa tra ragazzi e fuggi fuggi. Diciottenne pizzicato con un coltello nello zaino

Zuffa tra un gruppo di giovani lunedì attorno alle 10.30 in viale Repubblica a Crema con i carabinieri che, grazie ad alcuni testimoni oculari, hanno trovato, poco distante, in piazza Marconi, alcuni litiganti che non avevano ancora fatto perdere le proprie tracce. Mentre li stavano identificando, uno di loro ha preso lo zaino e ha estratto un coltello che ha consegnato ai carabinieri. Il ragazzo, 18 anni, è stato denunciato per porto abusivo di arma.

Altro coltello, lunedì sera, trovato a Cremona in possesso di un 57enne. L’uomo, in auto, stava parlando con altre due persone quando è stato identificato e nella vettura è stato trovato un coltello da cucina lungo 32 centimetri. Il 57enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.