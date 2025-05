Sindaco sotto accusa. La minoranza:: "Si deve dimettere"

Il gruppo di minoranza “Rivoltiamo” chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi. Lo fa alla luce degli arresti domiciliari comminati dal Gip di Milano Sara Cipolla dopo le denunce di quattro sue pazienti che lo accusano di violenza sessuale. "Il nostro gruppo – si legge in una nota di “Rivoltiamo“ – rinnova la propria sensazione di sgomento in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il sindaco Giovanni Sgroi e di cui non ci occupiamo affidandoci completamente alla magistratura, ma in modo compatto riteniamo che non sia politicamente opportuno che alla guida del paese, a rappresentare la comunità rivoltana, vi sia una persona su cui pendono questo gravi accuse di questo tipo. Chiediamo pertanto le dimissioni del sindaco auspicando che prevalga il suo senso di responsabilità poiché il mandato fiduciario raccolto nel 2021 dalla comunità è fortemente minato alla base dall’attuale situazione". La richiesta è sostenuta dal circolo del Pd di Rivolta.