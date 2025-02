Infarto durante l’ora di ginnastica. Domani l’addio a Luca Barba

Si svolgeranno domani alle 15 i funerali di Luca Barba, quattordicenne alunno dell’istituto Torriani morto a causa di un arresto cardiaco che lo ha colto mentre stava frequentando l’ora di ginnastica. La salma è stata restituita alla famiglia ieri e i genitori, mamma Mihaela e papà Liviu, hanno stabilito con il pope luogo e ora dei funerali. Secondo il loro credo, i genitori hanno chiesto il rito ortodosso. Le esequie si terranno nella chiesa di via Litta, 36. La morte di Luca è avvenuta lunedì scorso intorno alle 11 mentre era in palestra. Nessun intervento gli è valso d’aiuto e il 14enne, è morto praticamente subito dopo essere stato colpito da malore. Portato all’obitorio, il magistrato ha disposto l’autopsia, eseguita venerdì. "Ha toccato il cielo per raggiungere il Paradiso", è stato l’annuncio dei genitori. P.G.R.