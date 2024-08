Tampona un tir, perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto: 24enne morto sul colpo

Rivolta d’Adda (Cremona), 9 agosto 2024 – Tamponamento mortale questa mattina, venerdì 9 agosto, intorno alle 10:30 nel tratto di strada che da Pandino porta a Rivolta d’Adda. Una carambola fatale che ha visto come sfortunato protagonista un motociclista di 24 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane in moto avrebbe tamponato un mezzo di grosse dimensioni che lo precedeva, perdendo il controllo del mezzo. A quel punto la moto è finita improvvisamente nel lato opposto della carreggiata dove si è trovata davanti a una macchina: l’autista non ha avuto il tempo neanche per provare a scartare il 24enne, colpendolo in pieno a tutta velocità.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito un’ambulanza e un’automedica ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista: l’impatto frontale tra auto e moto è stato così duro che il 24enne è morto sul colpo.