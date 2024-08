Furgone investe un motociclista. Grave 29enne

MILANO

Una moto e un furgone a noleggio si sono scontrati ieri mattina poco dopo le 8 all’altezza dell’incrocio semaforico fra via Vittadini e viale Toscana nelle vicinanze del parco Ravizza, periferia sud del capoluogo. Ad avere la peggio il centauro di 29 anni che si trovava in sella alla due ruote, e che a causa dell’impatto è carambolato a terra. Sul posto sono subito arrivate ambulanza e automedica: il ragazzo ha riportato diversi traumi e contusioni ed è stato condotto in codice rosso, in condizioni critiche, all’ospedale di Niguarda. La prognosi è riservata.

Da quanto è stato appurato dagli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, il furgoncino viaggiava sulla carreggiata laterale di viale Toscana. All’altezza dell’intersezione con via Vittadini, ha svoltato a sinistra impegnando la corsia preferenziale sulla quale stava sopraggiungendo la moto. Inevitabile a quel punto l’impatto fra i due mezzi.