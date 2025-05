Incidente a Cremona, cade dalla moto in viale Concordia: paura per un 16enne

Cremona, 24 maggio 2025 – È in gravi condizioni il 16enne che questa mattina è rimasto ferito in una caduta in moto in viale Concordia a Cremona. Il ragazzo si trova ricoverato all’Ospedale Maggiore di Cremona.

Stando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, il ragazzo poco dopo le 11 stava percorrendo il viale in sella ad una moto da cross, quando per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale intervenuti per i rilievi ha perso l’equilibrio, finendo a terra.

I primi a soccorrere il 16enne sono stati alcuni passanti che hanno anche lanciato l’allarme. Sul posto sono scattati i soccorsi con l’intervento del personale del 118, arrivato sul posto in pochissimi istanti dal vicino Ospedale Maggiore. Le condizioni del ragazzo sono apparse gravi ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso.