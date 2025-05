Travolto in sella. Se la cava per miracolo

CREMA (Cremona)Incontro troppo ravvicinato tra un pullman e un ciclista all’incrocio tra via Mercato e via Gramsci, ieri a Crema intorno alle 9.30. Un pullman delle Autoguidovie proveniente dal parcheggio dedicato di via Mercato, ha affrontato il rondò che smista il traffico tra via Mercato e via Gramsci, girando a destra per raggiungere il centro. Mentre girava sulla destra per entrare in via Gramsci non ha notato che un ciclista era sulla sua destra, probabilmente in un punto cieco. Quindi, mentre eseguiva la curva, ha toccato il ciclista, un 66enne di Crema, trascinando la bicicletta sotto le ruote. Per fortuna il 66enne è riuscito a non finire sotto i grandi pneumatici, evitando di venire schiacciato. Sul posto sono arrivati i soccorsi: il 66enne è stato poi accompagnato in Pronto soccorso. Le sue condizioni non preoccupano i medici. P.G.R.