Incidente nel Cremonese, motociclista di 40 anni urta un’auto e vola nel fosso: è grave

Un motociclista di 40 anni è rimasto gravemente ferito lunedì pomeriggio in un incidente avvenuto a Malagnino, in provincia di Cremona. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo via Giuseppina quando ha urtato un’automobile ed è stato sbalzato in aria finendo in un fosso – fortunatamente senz’acqua – al bordo della strada.

L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 16.25 e sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Il quarantenne aveva riportato traumi multipli a un braccio e a una gamba: dopo averlo stabilizzato i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Cremona. Allertati anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.