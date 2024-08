Solbiate Olona, incidente in moto: morto il 17enne Bryan Carta, grave l’amica in sella con lui

Solbiate Olona (Varese) – Morto a 17 anni in moto. Non ce l’ha fatta Bryant Carta, il ragazzo che la scorsa notte è rimasto vittima di un incidente a Solbiate Olona, insieme a una ragazza di 16 anni che viaggiava insieme a lui sulla stessa moto.

La moto sull'asfalto dopo il terribile incidente

Il giovane è morto nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, all’ospedale di Busto Arsizio dove era stato ricoverato dopo il terribile schianto. Restano gravi le condizioni della 16enne, trasportata all’ospedale di Circolo di Varese dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: è ancora in pericolo di vita, la prognosi è riservata, saranno decisive le prossime ore.

Entrambi avevano perso i rispettivi caschi nel terribile incidente, in cui erano andati a sbattere contro il ponteggio di un cantiere di un’abitazione in via Cesare Battisti, in direzione di Fagnano Olona, il paese dove abitava Bryan. Probabilmente, i due ragazzi stavano tornando a casa al termine della serata, poco dopo mezzanotte. Rianimati sul posto dai soccorritori, erano entrambi in condizioni critiche e purtroppo il ragazzo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia stradale ma sembra non esserci dubbi sul fatto che il ragazzo, alla guida della moto, abbia fatto tutto da solo: non risultano altri veicoli coinvolti. Sul luogo del terribile incidente, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorritori con due ambulanze e tre automediche, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno anche messo in sicurezza il ponteggio danneggiato nell’impatto.