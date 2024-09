Chi sono i due ragazzi morti nell’incidente sulla A21 a Cremona: gravissimo l’amico che era con loro

Cremona – Due morti e un ferito grave, oltre ad altre due persone in ospedale, fortunatamente non i condizioni preoccupanti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A21, nel tratto Cremona-Brescia, in territorio di Corte de’ Cortesi. A perdere la vita Harman Kumar, 20 anni, e Ajay Kumar, 29 anni, due indiani, il primo di Urago d’Oglio, il secondo residente a Chiari ma di fatto domiciliato anche lui a Urago, che viaggiavano su una Ford Fusion insieme a un terzo connazionale di 20 anni, rimasto ferito.

Secondo le prime indagini, martedì sera intorno alle 22.45 la Fusion con i tre indiani a bordo stava dirigendosi verso casa quando, probabilmente a causa della velocità, il giovane che era alla guida ha perso il controllo della vettura che ha cominciato a sbandare andando a sbattere con violenza prima contro il guardrail sulla destra e poi contro il muro divisorio di sinistra, fermandosi poi in mezzo alla carreggiata dove l’auto si è collocata di traverso sulla corsia di sorpasso, venendo così centrata da un’auto sulla quale viaggiava una coppia.

A sua volta questa vettura è stata tamponata dall’auto che li seguiva, sulla quale c’era una seconda coppia, amici della prima, che tutti insieme stavano raggiungendo il luogo scelto per la villeggiatura. Quando tutto è terminato, la scena era altamente drammatica, con i tre indiani sbalzati dalla vettura a causa della violenza degli urti inanimati sull’asfalto.

L’autostrada in direzione di Brescia è stata immediatamente chiusa al traffico e sono stati fatti arrivare i soccorsi con auto medica e due ambulanze, a breve seguiti da un’eliambulanza fatta decollare da Brescia e seguiti dai vigili del fuoco di Cremona. I soccorritori hanno dovuto constatare il decesso di due indiani, quello di 20 anni e quello di 29, mentre il terzo, l’altro ventenne, è stato intubato e ricoverato negli Spedali civili di Brescia in codice rosso e in prognosi riservata. Appena possibile sarà interrogato dagli agenti della Polstrada per capire la dinamica dell’incidente e chi stesse guidando. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino all’alba, tempo necessario per eseguire i rilievi e far rimuovere le vetture protagoniste del sinistro.