In tasca 16 pastiglie di ecstasy. Denunciato un diciannovenne

Ha in tasca 16 pastiglie di ecstasy, 19 anni, è un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Viene identificato, denunciato e lasciato libero. Senza le pastiglie. Erano le 23 di sabato quando i carabinieri fermano un’auto con a bordo quattro giovani, in via dell’Annona. Subito scatta la perquisizione dei ragazzi, visto che uno di loro era soggetto già conosciuto e finito davanti ai giudici e i giovani non si mostravano a loro agio. I militari hanno perquisito due ragazzi senza trovare nulla di sospetto addosso a loro; quindi sono passati a un 22enne, nelle tasche del quale hanno rinvenuto quattro bustine di hashish. Il giovane sarà segnalato alla prefettura come assuntore. Infine hanno perquisito il 19enne, che sembrava un po’ nervoso. E ne aveva ben ragione, perché addosso i carabinieri gli hanno trovato 16 pastiglie di ecstasy. La vicenda si è spostata in caserma, dove il 19enne è stato dapprima identificato e poi denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Quindi le pastiglie sono state sequestrate e poi il 19enne è stato lasciato libero.

P.G.R.