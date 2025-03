Il proprietario della dentiera ritrovata in una siepe: "L’avevo tolta perché mi faceva male e mi è caduta"

Un fazzoletto di carta gettato in una siepe. "I soliti maleducati", ha pensato chi l’ha recuperato per gettarlo in un cestino. Ma poi si è accorto di avere in mano una dentiera. Passato lo stupore iniziale, ha messo un annuncio online avvertendo del ritrovamento ed esortando il distratto proprietario a farsi vivo. E così è stato perché chi aveva perso la dentiera è andato a riprendersela, spiegando quel che era successo. L’altro giorno, mentre era in paese, la dentiera gli faceva male. Ha quindi pensato di toglierla e avvolgerla in un fazzoletto e poi, una volta a casa, l’avrebbe aggiustata. Ma nel metterla in tasca non si è accorto che dentiera e fazzoletto erano caduti. Così quando ha saputo del singolare ritrovamento, si è fatto subito vivo per recuperarla.