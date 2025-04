I numeri più alti. Truffe informatiche e furti in casa

Festa della polizia di Stato con le autorità e la distribuzione dei premi al personale. Il questore Ottavio Aragona (nella foto) ha tracciato un bilancio dell’ultimo anno. Partendo dai reati più gravi, nella provincia nel 2024 sono stati rilevati due omicidi volontari e 14 colposi; le violenze sessuali sono state 37. Enorme il numero dei furti denunciati: 4.152 di cui 996 in abitazione. I sequestri di persona sono stati tre, le rapine 115 e le estorsioni 77. In aumento le truffe informatiche, 1.569 gli esposti. Arrestati in 106, denunciati 999. I fogli di via obbligatori sono stati 74, gli ammoniti dal questore 47. Dieci le detenzioni domiciliari.

Grande il lavoro burocratico, con 1.798 porti d’armi rilasciati e 39 negati; 201 armi da rottamare, 5 sequestrate. In 14 hanno chiesto una licenza per pubblico esercizio, due se la sono vista sospendere. I passaporti rilasciati sono stati 19.479. Sul fronte immigrazione, 1.751 permessi di soggiorno e 6.530 rinnovi. Emessi anche 187 provvedimenti di espulsione, evase 452 richieste di asilo politico, 548 provvedimenti di rigetto delle carte di soggiorno e 9 gli allontanamenti di extracomunitari. Infine sul fronte stupefacenti sono stati sequestrati 170 chili di cannabinoidi, 38 di cocaina e 107 grammi di metadone.

Pier Giorgio Ruggeri