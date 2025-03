Giovani rapinatori pretendono i contanti. Tre individuati

Nella notte da sabato a domenica una coppia, lui ventottenne e lei più giovane di un anno, è stata avvicinata da alcuni ragazzi a volto coperto che hanno intimato di consegnare i soldi. Quando il giovane glieli ha rifiutati, prima è stato colpito con un pugno e poi è spuntato un coltello. Il ventottenne si è messo a urlare, attirando l’attenzione de i residenti che si sono affacciati alle finestre. A quel punto i rapinatori sono fuggiti. La coppia ha chiamato i carabinieri, che hanno controllato le registrazioni effettuate dalle telecamere della zona per verificare cosa fosse successo e cercare di dare un nome alla banda.

Il secondo episodio ieri nel primo pomeriggio. Alle 14.30 due ragazzi sono usciti dal centro commerciale Cremona Po e si sono diretti nel parcheggio sotterraneo, seguiti da tre giovanissimi che hanno chiesto loro dei soldi. Al rifiuto, i tre hanno fatto cambiare idea alle loro vittime con una testata e un pugno. Presi i portafogli, i baby banditi se ne sono andati. Sono stati chiamati i carabinieri che, arrivati in fretta, grazie alle descrizioni precise hanno identificato i tre che stavano attendendo un pullman e li hanno fermati. In tasca avevano ancora i portafogli delle vittime. I soldi sono stati restituiti ai proprietari, che nel frattempo erano andati in Pronto soccorso, mentre i tre rapinatori sono stati denunciati e poi lasciati liberi.

P.G.R.