Furto della carta di debito, due identificati

A metà novembre una donna aveva sporto denuncia per furto del portafoglio e in più aveva riferito che dal suo conto erano stati prelevati 1.500 euro con il suo bancomat. Il tutto era successo in un supermercato di Soresina. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere e notato che mentre una donna si era avvicinata alla vittima per chiederle informazioni, due complici avevano aperto la borsa e preso il portafoglio. Quindi erano saliti in auto e avevano raggiunto un bancomat dove avevano prelevato 1.500 euro. Con questi indizi e con la targa dell’auto dei ladri, i militari hanno appurato che l’auto era stata noleggiata presentando documenti falsi. Tuttavia i due uomini erano già noti alle forze di polizia e in breve sono stati riconosciuti e denunciati per furto e uso indebito di carta di debito. Sono invece ancora in corso le indagini per dare un nome alla terza complice.

