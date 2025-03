Fuori strada con la moto sulla provinciale. Grave cinquantenne

SPINO D’ADDA (Cremona)

È in condizioni critiche il 53enne che martedì poco dopo le 18.30, a bordo della sua moto Honda, è uscito di strada su una curva della provinciale 1, tra Spino d’Adda e Boffalora d’Adda. La moto con il 53enne di Boffalora ha terminato la sua corsa in una roggia, due metri e mezzo sotto il livello della strada. Il centauro ha riportato ferite gravissime ed è stato trovato da un ciclista che ha chiamato i soccorsi. Sul posto auto medica e ambulanza della Croce Rossa di Lodi, seguite dai vigili del fuoco di Crema e carabinieri. Il ferito è stato soccorso privo di sensi e poi portato in eliambulanza nell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. P.G.R.