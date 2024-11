Chi era Fratello Metallo: la storia di Cesare Bonizzi, il frate diventato una celebrità

Offanengo (Cremona), 21 novembre 2024 – È venuto a mancare lunedì a 78 anni frate Cesare Bonizzi, più conosciuto da tutti i metal heads con il soprannome di Fratello Metallo – ma anche Frate Meta o Frate Rock – per la sua passione sfrenata per l’heavy metal. Anche se poi era appassionato di tutti i generi musicali: folk, rock, pop e musica classica. Originario di Offanengo, classe 1946, era l’ultimo di dieci fratelli e prima di entrare a far parte dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini aveva lavorato prima come operaio e poi come rappresentante di commercio.

Aveva cominciato ad amare la musica fin da piccolo e raccontava di come, da bambino, cercasse sempre di racimolare qualche soldo per alimentare la propria incontenibile curiosità per la musica. Frate Rock ha partecipato a molte missioni in Africa ed è proprio al termine di una spedizione di carità in Costa d’Avorio, nel 1983, che Bonizzi ha deciso di diventare sacerdote.

Dopo aver assistito a un concerto dei Metallica, nel 1990 gli balena l’idea di utilizzare la musica come strumento di diffusione del Cristianesimo e, in particolare, le canzoni per pregare, condividere, comunicare ed evangelizzare. Eccolo allora incidere uno dopo l’altro una quindicina di album pubblicati anno dopo anno, tra cui il noto metal “Misteri“, edito nel 2008.

Fratello Metal interpretava i testi delle proprie canzoni in modo molto travolgente, caratterizzato dalla sua voce particolarmente potente. Si definiva spesso PrediCantore, proprio per unire le grandi strade della vita: un predicatore di testi cantati e ispirati dalla fede. Nel corso del 2009 decide però di chiudere definitivamente con il personaggio di Fratello Metallo, a causa delle conseguenze legate alla sovraesposizione mediatica che ormai lo avevano fatto diventare un fenomeno di massa. Diverse sono state le sue presenze in trasmissioni tivù e al Gods of Metal, uno dei più noti festival di genere. Lunedì la morte lo ha colto nel convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò. I funerali sono fissati nella chiesa del convento, oggi alle 15.