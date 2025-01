Ferito dallo squalo. L’odontotecnico chiede tranquillità

SONCINO (Cremona)

Ha fatto ritorno a casa, così come era stato anticipato ieri, nella sua Soncino Peppino Fappani (nella foto), il 69enne odontotecnico ferito nell’attacco dello squalo, avvenuto lo scorso 29 dicembre in Egitto, costato la vita al 48enne romano Gianluca Di Gioia a Marsa Alam. Atterrato in Italia nella notte tra mercoledì e ieri, nella mattinata di ieri si è sottoposto ad accertamenti clinici. "È provato perché ha visto morire un uomo davanti ai suoi occhi – ha affermato la figlia Cristina – e continua a pensare a quanto accaduto, ma sta bene". La famiglia mantiene massima riservatezza: "Papà non se la sente di raccontare nulla al momento, vedremo nei prossimi giorni", ha aggiunto la figlia. Anche il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina, ha chiesto rispetto: "Credo che a Peppino serva un pò di tranquillità e di riposo per superare definitivamente le sue ferite, fisiche e psicologiche".