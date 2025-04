Ennesimo assalto ai bancomat: anche le Poste nel mirino. Banditi in fuga con 20mila euro

Castel Gabbiano (Cremona) – E due. La notte tra domenica e lunedì è stato fatto saltare il postamat installato in via Sanseverino. Secondo colpo in due notti, dopo il bancomat della Popolare di Crema, fatto esplodere in piazza Patrini a Offanengo e che ha fruttato ai banditi circa 20mila euro. Qui a Castel Gabbiano il colpo sarebbe stato più redditizio: i banditi se ne sono andati con ben oltre 20mila euro. Secondo i testimoni, i banditi sono arrivati in auto verso le 3,30 e hanno messo la marmotta nel bocchettone del postamat situato in via Sansaverino. Il botto ha fatto svegliare tutte le persone che abitano nei pressi che hanno dato l’allarme ai carabinieri.

I banditi hanno prelevato il contenitore dei soldi e poi sono fuggiti. Indagini in corso da parte dei carabinieri che sono arrivati in zona con le pattuglie del radiomobile di Crema, della stazione di Crema e di Vailate. I banditi sono fuggiti in direzione di Bergamo. Si stanno esaminando le videoregistrazioni delle telecamere del paese e ascoltando le testimonianze, alcune delle quali possono riferire sul tipo di auto impiegata dai banditi.

Dall’inizio dell’anno si tratta del quinto colpo nel Cremasco: il primo il 4 gennaio ai danni della filiale della Banca Popolare a Ombriano, il secondo il 24 febbraio alla filiale della Banca Cremasca e Mantovana di Sergnano, il terzo l’8 marzo presso la filiale della banca Popolare di Credera Rubbiano e il quarto ieri a Offanengo ai danni sempre di una filiale della Banca Popolare. Colpi anche nel Lodigiano: a Zelo il 24 marzo, colpo fallito; a Merlino l’8 marzo, fatto saltare il postamat, colpo andato a segno; a Tavazzano il 20 Febbraio, colpo riuscito, mentre il 25 febbraio è stato fato saltare il postamat di Cornovecchio senza che i malviventi potessero arrivare ai soldi.