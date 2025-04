Banda dei bancomat, altro colpo. L’esplosione causa danni ingenti

OFFANENGO (Cremona)Due boati nella notte tranquilla del paese hanno svegliato di soprassalto gli abitanti del centro del paese, qualche minuto prima delle 4 di ieri mattina. In piazza, dove c’è la chiesa parrocchiale e il Comune, banditi hanno preso d’assalto il bancomat. Ladri professionisti, hanno infilato una “marmotta” (esplosivo che si infila nella bocchetta da dove esce il denaro) e fatto saltare il bancomat. Subito dopo, pochi secondi, un’altra esplosione ha riguardato la porta d’ingresso della filiale della banca Popolare di Crema, fatta saltare per poter entrare e recuperare i soldi sparsi per tutta la banca. Un colpo fulmineo e ben studiato che ha fruttato ai ladri poco più di 20mila euro. I carabinieri sono stati subito avvertiti dagli abitanti del luogo e dall’istituto di vigilanza privato della banca, che hanno sentito gli scoppi.

In breve sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema e della stazione di Montodine, seguiti più tardi dai militari del nucleo investigativo di Cremona. Intorno alle 4.30 sono arrivati anche i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza lo stabile e dichiarato inagibili i locali. Per quanto riguarda le indagini, i testimoni hanno indicato la via di fuga e anche l’auto utilizzata dai banditi.

Pier Giorgio Ruggeri