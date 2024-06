Due operai volano a terra per tre metri da un trabattello

Due operai feriti dopo una caduta mentre montavano un condizionatore. L’altro giorno poco dopo le 11 due addetti di una ditta esterna che stavano lavorando in un’azienda di Gadesco Pieve Delmona, in via Berlinguer, sono stati soccorsi e portate in ospedale. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri di Vescovato, che hanno verificato l’accaduto. Secondo le indagini, i due operai stavano montando un condizionatore nel magazzino dell’azienda. Lo hanno sistemato su un trabattello che lo ha portato all’altezza di tre metri.

Quando sono arrivati in alto, hanno perso l’equilibrio e sono caduti a terra. Immediati l’allarme e l’arrivo di due automediche e un’ambulanza da Vescovato. I due operai sono stati stabilizzati e portati in Pronto soccorso a Cremona, quindi ricoverati in codice giallo per sospette fratture. Si tratta di un trentanovenne residente in provincia di Monza-Brianza e di un cinquantaquatrenne domiciliato in provincia di Como. Sul posto anche i tecnici dell’Ats Valpadana.

P.G.R.