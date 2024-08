Il truffatore di Cremona: vende un’auto su un sito Internet, incassa 5.400 euro e sparisce nel nulla

Cremona, 10 agosto 2024 – Ha truffato una donna promettendole la vendita di un'auto tramite un sito Web ma è stato identificato e denunciato. A finire nei guai in provincia di Cremona un uomo di 39 anni.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Vescovato, sono scattate dopo la querela presentata da una donna del posto che aveva acquistato un'auto su una nota piattaforma e-commerce di vendita di veicoli pagando al venditore la somma di 5.400 euro tramite due bonifici bancari.

Quest'ultimo, però, dopo avere incassato il denaro, si era reso irreperibile non consegnando il veicolo. Attraverso alcuni accertamenti bancari avviati immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno individuato l'intestatario del conto corrente su cui è avvenuta la transazione di denaro, un cittadino italiano di 39 anni, appunto, residente nel Cremonese, con diversi precedenti di polizia alle spalle, e lo hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica del capoluogo per il reato di truffa.