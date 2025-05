Primario a 33 anni. La sua missione: rilanciare il Montecchi

È un giovane medico castelleonese il nuovo responsabile del servizio di oculistica dell’ospedale Montecchi di Suzzara che fa parte del gruppo Mantova Salus. Si tratta di Filippo Confalonieri. Nato a Crema il 21 ottobre 1991, dopo la maturità scientifica al liceo Leonardo Da Vinci di Crema si è iscritto alla facoltà di medicina all’università di Pavia dove si è laureato il 27 luglio 2017 con la votazione di 110/110 con lode ed encomio. Nel febbraio 2018 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica.

Nel suo curriculum figurano le abilitazioni all’esercizio della professione di medico chirurgo nel Regno Unito e in Norvegia, studi all’estero e una lunga e approfondita formazione specialistica in cliniche di primo piano ma anche quattro anni di volontariato in Croce Verde a Castelleone e i servizi come medico di guardia presso ospedali ed Rsa del cremonese. Il neo primario ha esercitato in Spagna, ad Alicante, all’European Board of ophthalmology di Parigi, ha ottenuto un diploma di superior specialist in Ophthalmology a Lugano ed è stato nell’ospedale universitario di Oslo dal novembre 2021 al febbraio 2023.

"Il suo ingresso – recita una nota dell’ospedale Montecchi – rappresenta una nuova opportunità per l’oftalmologia del territorio, che potrà contare su un’offerta diagnostica e terapeutica moderna, completa e in costante evoluzione. Il dottor Confalonieri si occuperà della gestione e del trattamento delle principali patologie dell’apparato visivo, con particolare attenzione alla chirurgia della cataratta, retina, cornea, glaucoma, chirurgia oftalmoplastica e chirurgia refrattiva. Tra le patologie trattate figurano le cataratte, le maculopatie, il cheratocono, il glaucoma, le distrofie corneali e le malattie delle palpebre".

Le prime parole del neo-primario: "Ho scelto l’ospedale Montecchi e il Gruppo Mantova Salus perché credo nel progetto di rilancio di questa struttura e nella possibilità di offrire un servizio oftalmologico di qualità, accessibile e all’avanguardia, al servizio dei cittadini del territorio e di tutti quelli che ne avranno la necessità".

Pier Giorgio Ruggeri