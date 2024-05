Furti, rapine e truffe: arrestata la banda di nomadi che imperversava in tre province

Pavia, 13 maggio 2024 - Nelle prime ore di oggi,lunedì 13 maggio, i militari della Compagnia carabinieri di Voghera, con l’ausilio del personale dei comandi provinciali di Pavia, Torino e Vercelli, oltre alle unità cinofile di Volpiano, hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose rapine, furti in abitazione e truffe commessi negli ultimi mesi nelle province di Pavia, Alessandria e Vercelli.

L’operazione è iniziata all’alba, quando i militari hanno fatto irruzione nei campi nomadi di Verolengo, Vercelli, Mantova e Castelnuovo Magra (La Spezia) facendo scattare le manette per i componenti della banda. L’attività investigativa condotta dall’Aliquota operativa del Norm della Compagnia di Voghera, iniziata nel mese di aprile dell’anno scorso, scaturisce da una serie di furti in abitazione, rapine e truffe attuate specialmente in danno di anziani e commesse da soggetti che utilizzavano un’autovettura Volkswagen Golf Gti di colore nero e con targhe clonate da altri veicoli della stessa marca e modello. Dai dati estrapolati dai lettori targhe installati nella provincia di Pavia, è stata rintracciata una Volkswagen Golf Gti, con caratteristiche identiche a quella utilizzata dai malfattori, ma intestata a una donna domiciliata in un campo nomadi nel Comune di Verolengo, in provincia di Torino, che convive con una persona con numerosi pregiudizi penali proprio per furti in abitazione e truffa in danno di persone anziane.

Grazie ai servizi di osservazione controllo e pedinamento i militari sono riusciti a dimostrare che quattro uomini, tre dei quali residenti nel campo di Verolengo e uno in quello di Vercelli utilizzavano l’autovettura con targhe fittizie. L’indagine ha sinora consentito di attribuire al sodalizio 10 furti in abitazione, 2 rapine (commesse a Dorno il 4 dicembre 2023 e una a Frassineto Po il 15 gennaio 2024) e 2 truffe (commesse una a Voghera e una a Cervesina con la tecnica dei falsi impiegati delle società di erogazione del gas). La banda, oltre alla Golf Gti, aveva la disponibilità di una Mini Cooper S di colore nero usata per commettere gli stessi reati.