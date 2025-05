Il sindaco sospeso. Lascia l’incarico l’assessore esterno

Roberto Marazzina, assessore esterno alla giunta Sgroi, si è dimesso. Marazzina ha sostenuto il ruolo di assessore per quasi quattro anni. È sua l’idea del bidone intelligente che pesa la spazzatura. Dopo l’arresto del sindaco Giovanni Sgroi, Marazzina non se l’è sentita di restare in amministrazione e ha consegnato ieri le sue dimissioni nelle mani di Marianna Patrini, vicesindaco che fa le funzioni del sindaco sospeso dal prefetto.

"Voglio rassicurarvi – scrive la Patrini in un comunicato alla cittadinanza – che nonostante questo cambiamento l’amministrazione e gli uffici comunali stanno continuando e continueranno a lavorare con piena operatività, con impegno e dedizione allontanando ogni possibilità di interruzione rispetto agli obiettivi e ai progetti in corso con l’immutato impegno di rappresentare, nell’istituzione comunale, tutti i cittadini rivoltani, di interpretare le loro esigenze e di concretizzare soluzioni ai bisogni della cittadinanza". P.G.R.