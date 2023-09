Crema, incidente tra due auto in via Milano: l’82enne è morta in ospedale. Grave il marito

Crema (Cremona), 25 settembre 2023 – Non ce l’ha fatta la donna che era rimasta coinvolta con il marito ieri, domenica, in un incidente stradale in via Milano, a Crema: l’82enne è morta in ospedale, dove si trovava ricoverata.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio del 24 settembre: un impatto frontale tra una Fiat Punto con a bordo la vittima 82enne e il marito di 81 anni, residenti a Fiesco, e una Jaguar con al volante un uomo di Crema.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno subito constatato la gravità delle ferite riportate dalla coppia. L'anziana, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Crema, è morta nella notte. Il marito resta in gravi condizioni. Il conducente della Jaguar è rimasto ferito non gravemente.

Le forze dell’ordine dovranno ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e le responsabilità.