“Crema beauty days“. Bellezza celebrata con quattro giornate ricche di eventi

Quattro giorni di bellezza in città per onorare il capoluogo della cosmetica in tutte le sue declinazioni. Scattano i “Crema Beauty days“ (settima edizione) quattro giorni di tutto per una città bella dove la bellezza la fa da padrona. Si parte domani con “Innovation day“, giornata di approfondimenti su trend di mercato, conferenze, incontri b2b per parlare di progetti innovativi e tracciare il futuro della cosmesi nella sede del Gruppo Bossoni a Bagnolo. Poi venerdì si approda in un circuito che permette di visitare le fabbriche della cosmesi cremasche. Da venerdì a domenica laboratorio di cosmetica a cielo aperto tra trucco, estetica e acconciature. Sabato dedicato ai seminari, ma anche alla musica nell’auditorium Manenti con Alessandro Lupo Pasini, direttore dell’istituto musicale Folcioni. Sempre musica, stavolta d’arpa, accompagnerà nella visita alla basilica di Santa Maria, gioiello di rara bellezza, domenica, giorno nel quale ci sarà un confronto tra medici sulla medicina estetica. Inoltre manifestazioni a cura dei commercianti con un ventaglio d’appuntamenti tra arte, moda, profumi e lettura.P.G.R.