Crema, albero si abbatte su un’auto: la conducente salva per miracolo

Crema (Cremona), 6 luglio 2025 – Mezz’ora di acqua a catinelle e raffiche di vento a oltre 70 chilometri orari hanno messo a dura prova la zona nord ovest del Cremasco ieri mattina dalle 10.30 e per un’ora. In particolare, a Crema in viale Santa Maria una Fiat Punto condotta da una donna di 50 anni di Crema è stata colpita da un’enorme pianta che si è abbattuta sulla parte posteriore della vettura.

La donna è scampata per meno di un metro. Stessa vicenda a Bagnolo Cremasco, dove un’altra vettura, senza passeggeri, è stata investita da un albero. Una grande pianta è caduta in via Bombelli, ostruendo completamente la strada. Fortunatamente non passava neppure nessuno. Danni d’acqua e ai tetti, dove tegole e tettoie sono volate in città, fortunatamente senza colpire che, nella tregenda, era all’aperto.

Molto lavoro per le forze dell’ordine, con una agente della polizia locale investita da un’auto in via Brescia a Crema ieri poco dopo le 11.30. La vigilessa, 56 anni, stava dirigendo il traffico che in quel momento era piuttosto difficile perché c’era una pianta da rimuovere dalla sede stradale, in via Brescia.

L’automobilista non l’ha notata e ha tirato dritto; l’agente, invece, ha visto che l’auto le stava venendo addosso e ha cercato di mettersi in salvo, ma è stata colpita e mandata a terra, rimediando così un colpo al ginocchio e uno alla spalla. Portata in ospedale con un’ambulanza della Croce Verde di Crema, l’agente è stata accolta in codice verde, medicata e poi dimessa. L’automobilista sarà multato. Molti i comuni che, per lassi di tempo di circa mezz’ora, sono rimasti senza luce. Si annoverano Crema, Cremosano, Dovera, Bagnolo, Vailate, Pandino, Capralba. In quest’ultimo paese c’è anche stata una sospensione dell’erogazione dell’acqua. Al termine della giornata sono stati contati una trentina di interventi dei vigili del fuoco.